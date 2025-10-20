РФ атакувала українські залізницю та портові об’єкти

Вночі проти 20 жовтня ворог знову атакував логістичну інфраструктуру України – під ударом залізниця та портові об'єкти.

Про це повідомив віце-премʼєр міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зокрема, на Чернігівщині вражено тягову підстанцію УЗ.

"Вже вночі залізничні енергетики прийнялись за усунення руйнувань, втім ворог скерував БПЛА на місце відновних робіт. Завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце – постраждалих немає", – зазначив Кулеба.

За його словами, рух поїздів забезпечено, задіяно резервні тепловози.

Ворог також атакував портову інфраструктуру – пошкоджені окремі обʼєкти та приміщення. Пожежі оперативно локалізовано.

"Працівники порту перебували в укриттях, тому на щастя, без постраждалих. Наразі низка портів не приймають поїзди, вони роззосереджені по мережі, поїдуть по готовності", – зазначив міністр.

Нагадаємо:

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області – цього разу у Ніжинському районі.

Через обстріл росіян пошкоджена залізнична інфраструктура Сумській області, ряд потягів слідують з затримками.



