Новини 15 квітня: Трамп повертатиме переплати за мита, хакери атаковали Booking

Про що сьогодні говорили

Про атаки РФ. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру на Дунаї: пошкоджено виробничі та складські приміщення, а також адміністративну будівлю.

Про нафту. Ціни на нафту відіграли попереднє падіння і зросли після того, як набула чинності блокада Ормузької протоки, запроваджена США.

Про Галущенка. Суд продовжив колишньому міністру енергетики Герману Галущенку строк дії запобіжного заходу – ідеться про тримання під вартою впродовж двох місяців.

Про МВФ. Перший перегляд програми Міжнародного валютного фонду щодо України заплановано на червень – за успішності перегляду країна зможе отримати 686 млн дол. від МВФ.

Про Трампа. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує 20 квітня запустити систему, за якою американським імпортерам відшкодують 166 мільярдів доларів, втрачених через впровадження мита.

Про Booking. Витік даних у туристичного гіганта Booking.com спричинив нову хвилю шахрайських схем, які назвали "викраденням бронювань".

Про "хрущівки". Верховна Рада опрацьовує законопроєкт щодо комплексної реконструкції застарілого житлового фонду, але він не передбачає масового знесення "хрущовок".

Ексклюзиви ЕП

CEO Vodafone Ольга Устинова: "Перетікання абонентів – єдиний показник, де lifecell хоча б якось красиво виглядає"

"Люблю, коли вони витрачають, а я заробляю". На цій фразі завершується зустріч з генеральною директоркою Vodafone Ольгою Устиновою, під час якої записувалося інтерв'ю. Однак ці слова стосуються не абонентів другого за величиною мобільного оператора, а дій його конкурента.