Новини 17 квітня: Іран відкрив Ормуз, в Україні рекордно дорожчає євро

Про наслідки ударів РФ. Унаслідок чергової масованої атаки Росії у ніч на 17 квітня Чернігівська теплоелектроцентраль призупинила роботу.

Про курс валют. У понеділок, 20 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 34 копійки до 51,76 грн, що стане новим історичним рекордом.

Про інфляцію. Інфляція в країнах, що використовують євро, у березні сягнула 2,6% у річному вимірі, що є найвищим показником з липня 2024 року.

Про ціни на пальне. З 13 по 17 квітня середня гуртова вартість бензину знизилася на 0,95 грн/л (66,22 грн/л), дизпального – на 3,91 грн/л (84,38 грн/л).

Про держборг. Україна та група офіційних кредиторів з країн G7 та Паризького клубу домовилися про відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом України до 2030 року.

Про Ормуз. Іран заявив, що відкрив заблоковану Ормузьку протоку: прохід для всіх торгових суден через протоку оголошується повністю відкритим на час, що залишився до закінчення перемир'я.

Про нафту. Ціни на сиру нафту впали нижче 90 доларів за барель після новин про те, що Іран відкрив Ормузьку протоку, через яку проходять значні обсяги світової нафти.

Про "Дружбу". Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", що проходить через Україну, може відновитися наступного тижня після кількамісячної перерви.

Про туалетний папір. Український виробник туалетного паперу, який навесні вже двічі постраждав від обстрілів РФ, в березні випустив у 2,5 раза менше продукції, ніж у лютому.

Васальні дисконти. Чому РФ продає енергоносії із знижками і що змінить війна в Ірані

За роки великої війни Росія зіткнулася з масштабними санкціями, які відкинули її назад у ключових галузях: цивільній авіації, космічному й технологічному секторах, автопромі. Однак головне джерело наповнення бюджету РФ – енергоносії, тож на нафтогазові санкції, ембарго та "стелі цін" було чи не найбільше сподівань.