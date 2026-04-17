Україна домовилася про відтермінування державного боргу

Україна та група офіційних кредиторів з країн G7 та Паризького клубу підписали меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом України до 2030 року.

Про це повідомило Міністерство фінансів 17 квітня.

Меморандум продовжує попередні домовленості 2022 та 2023 років. Документ передбачає відтермінування платежів за державним та гарантованим державою боргом, що підлягали сплаті у період з лютого 2026 року.

Обслуговування і погашення боргу буде відтерміновано до кінця лютого 2030 року, що узгоджується з новою програмою Міжнародного валютного фонду.

Виплата відтермінованих сум здійснюватиметься після завершення цього періоду рівними піврічними платежами протягом 2035–2039 років, із передбаченою капіталізацією відсотків.

"Відтермінування платежів створює можливість спрямувати вивільнені фінансові ресурси на першочергові потреби держави, зокрема фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Документ підписали Марченко та уповноважені представники країн-кредиторів, серед яких Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США, а також Республіка Корея.

Нагадаємо:

У січні 2026 року обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 169,92 мільярда гривень (1,67 мільярда доларів), станом на 31 січня це 9 212,6 трильйона гривень (215 мільярдів доларів).

Раніше повідомлялося, що у 2025 році середній строк до погашення за державним боргом зріс більш ніж удвічі, а середня вартість суттєво знизилась.

Міністерство фінансів України розробило, а уряд затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки.

У 2026-2028 роках боргові виплати України становитимуть в середньому по 1,19 трлн грн на рік або близько 10,4% від очікуваного ВВП країни. Про це йдеться у тексті боргової стратегії на 2026-2028 роки, яку уряд затвердив під час свого засідання 24 грудня.