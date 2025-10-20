РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині
Getty Images
Зранку 20 жовтня ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області.
Про це інформує пресслужба компанії.
"Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали", – йдеться в повідомленні.
В компанії наголосили, що це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.
Нагадаємо:
19 жовтня Росія масовано атакувала шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.
У ніч з 15 на 16 жовтня росіяни атакували обʼєкт газовидобутку на Полтавщині.