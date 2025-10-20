Українська правда
РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині

Альона Кириченко — 20 жовтня, 15:05
Зранку 20 жовтня ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали", – йдеться в повідомленні.

В компанії наголосили, що це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.

Нагадаємо:

19 жовтня Росія масовано атакувала шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.

У ніч з 15 на 16 жовтня росіяни атакували обʼєкт газовидобутку на Полтавщині.

