НБУ про чергове підвищення податку для банків: держбанкам знадобиться докапіталізація

У разі, якщо держава знову запровадить підвищену ставку податку на прибуток для банківських установ у розмірі 50% з 2026 року, то в окремих державних банків може виникнути потреба у докапіталізації.

Про це Національний банк України повідомив у відповідь на запит ЕП.

"Це рішення дійсно може спричинити негативний вплив на ліквідність сектора через потребу відволікти для сплати податку значного запасу коштів.

Також виникає ризик невиконання низкою банків, в тому числі й державними, програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2025 року та регуляторних вимог в межах інтеграції з ЄС, що може призвести до потреби докапіталізації окремих держустанов коштом платників податків", – повідомили у регуляторі.

Підвищений податок банки сплачували вже двічі: у 2023 році (77 млрд грн) та 2024 році (96 млрд грн), забезпечивши третину податкових надходжень держави, зазначають в НБУ.

"Зараз взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною, такою що підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні наслідки не лише для банків", – наголошують там.

Крім цього, Нацбанк звертає увагу на те, що повторне застосування підвищеної ставки податку на прибуток може дестимулювати банки працювати прозоро та спонукатиме їх до "податкового арбітражу".

При цьому, фіскальний ефект від такого кроку буде невеликим – 20 млрд грн (хоча у пояснювальній записці відповідного законопроєкту очікувані надходження оцінили у 30 млрд грн). Передусім тому, що більшість прибутків генерують саме державні банки, які у будь-якому разі переказують державі свій прибуток у вигляді дивідендів.

В НБУ також додають, що банки могли б забезпечити набагато більші відрахування у бюджет, вкладаючись в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Проте підвищена ставка податку на прибуток зриває ці плани.

"Тому Національний банк ініціюватиме подальше обговорення цього питання на всіх рівнях, щоб не допустити повторення помилкових кроків", – зазначають у регуляторі.

Зазначимо, що ставка податку на прибуток для банків становить 25% (проти 18% для всіх інших нефінансових компаній). У 2023 році держава, як екстраординарний захід, одноразово запровадила ще вищу ставку податку – 50%. Рішення ухвалили наприкінці року, тож фактично його запровадили "заднім числом".

У 2024 році ситуація повторилася: наприкінці року Рада ухвалила законопроєкт, яким знову підвищила ставку податку на прибуток до 50%. Нові правила також запрацювали ретроспективно.

У 2025 році ставка податку на прибуток для банків залишається у розмірі 25%. Водночас голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт, яким пропонує втретє запровадити підвищену ставку податку – з 2026 року.

На відміну від попередніх таких випадків, цього разу рішення не будуть запроваджувати "заднім числом". Водночас воно порушить принцип стабільності податкового законодавства, прописаний у Податковому кодексі: будь-які податкові зміни мають запроваджуватися не пізніше ніж за 6 місяців до моменту, коли вони набудуть чинності.