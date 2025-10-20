Уряд має половину коштів на газ, але забезпечить весь обсяг – Зеленський

Уряд забезпечить весь необхідний обсяг коштів для фінансування газу, хоча наразі є половина коштів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні Ставку. Багато про енергетику: відновлення у регіонах, розгорнуті штаби, потреба в резервах обладнання", – написав він на своїй сторінці у Телеграм.

"Цей тиждень буде дуже активним у дипломатії, і є кілька задач саме по необхідному обладнанню для ремонтів і для генерації. Чіткі завдання для наших дипломатів", – додав він.

Працюємо по газу – забезпечення обсягу на опалювальний сезон.

"Визначили всі деталі по фінансуванню – які кошти будуть достатніми для закупівлі газу і які можуть бути джерела фінансування", – повідомив Зеленський.

"Факт: половину цих коштів уже ми забезпечили, і весь необхідний обсяг уряд знайде. Доручення є", – зазначив президент.

"Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, хочу подякувати усім українським газовикам – майже цілодобово наші люди працюють на Україну, на забезпечення українців газом", – додав він.

Нагадаємо:

Україна змушена буде додатково імпортувати газ через втрати власного видобутку, і обсяги імпорту мають дорівнювати обсягам втрат, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності Україна має бути готова знайти газ на 2 млрд доларів, і в уряду є розуміння, де взяти такі кошти й звідки імпортувати газ.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко минулого тижня не стала спростовувати інформацію ЗМІ про те, що внаслідок атак РФ на початку жовтня Україна втратила приблизно 60% добового видобутку газу.







