Прогноз невтішний: МВФ оцінив стан світової економіки в умовах війни з Іраном

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки у 2026 році з 3,3% до 3,1%.

Про це повідомляє Reuters.

Попередній прогноз у вигляді зростання на 3,3% за 2026 рік МВФ висунув у січні. Тоді, за прогнозами, середня ціна на нафту у 2026 році мала становити близько 62 доларів за барель.

Також у фонді заявили, що якби не конфлікт на Близькому Сході, прогноз було б підвищено до 3,4%. Причини – бум інвестицій у технології, зниження процентних ставок центробанків, пом'якшення митних тарифів США та фіскальна підтримка в ряді країн.

Водночас тепер світова економіка може опинитися на межі рецесії, якщо конфлікт загостриться, а ціна на нафту у 2027 році залишатиметься вище 100 доларів за барель.

Зростання на 3,1% – найоптимістичніший сценарій. Цей показник збережеться, якщо війна в Ірані закінчиться відносно швидко, а середня ціна нафти за 2026 рік становитиме 82 дол. за барель. Водночас зараз нафта коливається близько позначки у 100 дол. за барель.

За негативним сценарієм, якщо цьогоріч ціни на нафту залишатимуться в районі 100 дол. за барель, а в 2027 році впадуть до 75 дол. за барель, темп зростання світової економіки впаде до 2,5%.

Також у МВФ не виключають кризового сценарію, за яким зростання світової економіки сповільниться до 2,0%, поставивши світ на межу глобальної рецесії. Востаннє такі показники спостерігалися під час пандемії COVID-19, а також після фінансової кризи 2008 року.

Такий розвиток подій можливий, якщо середня ціна на нафту становитиме 110 дол. за барель у 2026 році, а в 2027 зросте до 125 дол.

Водночас світова інфляція перевищить 6% у річному вимірі за найгіршим сценарієм. Відповідно до оптимістичного прогнозу, вона становитиме близько 4,4%.

Найбільше постраждають країни Близького Сходу: ВВП Ірану скоротиться на 6,1%, Катару – на 8,6%, Іраку на 6,8%, Кувейту на 0,6% та Бахрейну на 0,5%.

Нагадаємо:

Відповідно до попередньої оцінки Держстату за 2025 рік, реальний ВВП України зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком. Це найповільніше зростання за три роки.