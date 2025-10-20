Зеленський запропонував американцям спільний енергетичний проєкт

За словами президента, у звʼязку з відходом Росії з європейського ринку, американські компанії поступово займають її місце і вони в тому числі зацікавлені у вихід на українських ринок.

Про це він заявив під час зустрічі із журналістами, передає "Interfax-Україна".

"Американці все одно повністю витіснять російський газ з Європи. Ми маємо зрозуміти – не зважаючи на ті чи інші домовленості тощо – Росія Європу програла американцям.

Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

Президент розповів про два ключові енергетичні проєкти, які Україна обговорює зі Штатами.

Перший стосується газової сфери. За його словами, йдеться про створення LNG-термінала в Одесі. Для реалізації цього проєкту потрібно домовитися з Туреччиною щодо проходження танкерів через Босфор.

Україна вже презентувала цю ініціативу як у Білому домі, так і представникам американського бізнесу.

Другий напрям — атомна енергетика. Зеленський зазначив, що в Україні є 15 енергоблоків, шість із яких наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Водночас Україна має угоду з компанією Westinghouse і фінансову підтримку американських інвесторів. Це дає змогу реалізувати план із будівництва ще дев'яти нових енергоблоків у співпраці зі США.

Крім того, президент зауважив, що Сполучені Штати виявляють великий інтерес до нафтового сектору. У цьому контексті він згадав про нафтопровід Одеса–Броди та наголосив, що позиція США полягає в повній відмові від російського газу та нафти.

