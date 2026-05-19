Масштабне дроблення бізнесу: БЕБ провело обшуки у великій секонд-хенд мережі

Бюро економічної безпеки та Національна поліція провели обшуки в мережі магазинів секонд-хенду і викрили масштабну схему дроблення бізнесу та ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

Про це повідомили в БЕБ та Нацполіції.

Згідно з фото БЕБ, мова йде про велику секонд-хенд мережу EconomClass.

Слідство встановило, що мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія (понад 200 магазинів по всій країні). Однак офіційно продаж товарів здійснювали через ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України.

Загалом мережа використовувала сотні ФОПів, які за надання своїх документів для реєстрації отримували від 2000 до 3000 грн на місяць.

Касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через "сірі" пункти обміну валют.

Окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. А вся інформація зберігалася на закордонних серверах.

За даними правоохоронців, протягом 2023–2025 років до реалізації схеми залучили 23 ФОПів, через яких здійснили фінансові операції на понад 231 млн грн.

За попередніми підрахунками, унаслідок таких дій бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.

Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей - у магазинах, за адресами проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.

Серед вилученого - носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.

За даними слідства, організатором схеми є підприємець, який фактично проживає у Китаї та контролює діяльність мережі, а співорганізатор перебуває в Австрії. До протиправної діяльності були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники.

