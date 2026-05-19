Meta скорочує 8000 співробітників, ще 7000 "перекинуть" на розробку ШІ

Компанія Meta Platforms Inc. повідомила співробітникам, що скоротить приблизно 8000 людей, а ще 7000 працівників переводить у менші команди – на нові посади, пов'язані з штучним інтелектом.

Про це пише Bloomberg.

Агентство посилається на внутрішню записку компанії.

Ідеться про заходи, які є частиною широкомасштабної корпоративної реорганізації, яка включає заплановане скорочення штату.

Співробітники перейдуть до однієї з кількох нових груп, зосереджених на продуктах, пов'язаних з ШІ.

У компанії повідомляють, що нова корпоративна структура передбачатиме менші команди, що це зробить компанію більш продуктивною.

Генеральний директор Марк Цукерберг зробив штучний інтелект головним пріоритетом компанії соціальних медіа, перенаправивши команди та ресурси для більш тісної роботи з цією зростаючою технологією, говориться у публікації.

Спроба покращити ШІ стала центральною для споживчих продуктів Meta та корпоративного бачення Цукерберга.

Meta витрачає сотні мільярдів доларів на таланти та інфраструктуру, необхідні для розробки великих мовних моделей, які забезпечують роботу чат-ботів та інших споживчих функцій, частина зусиль для конкуренції з такими суперниками, як Google компанії Alphabet Inc. та OpenAI.

"Meta також заохочує інженерів використовувати AI-агентів для допомоги з кодуванням та іншими завданнями, а Цукерберг навіть розробляє версію себе на базі штучного інтелекту для взаємодії з працівниками", – говориться у публікації.

Meta раніше повідомила співробітникам, що скоротить 10% працівників або приблизно 8000 людей.

Компанія прагне покращити ефективність і "компенсувати" свої інші інвестиції в ШІ. Співробітникам у Північній Америці було рекомендовано працювати з дому.

