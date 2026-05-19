У McDonald’s суттєво зросли ціни

Семен Рубан — 19 травня, 13:35
В українських закладах McDonalds у травні ціни на різні позиції зросли від 5 до 30 грн: найбільше подорожчали бургери, картопля та деякі комбо.

Про це пишуть у спільноті "Де у Києві".

Найбільше зростання показує ціна на Біг Мак та Біг Мак Меню. Ці позиції додали 20-25 грн та 15-30 грн відповідно. Ціни на Дабл Біг Тейсті та Дабл Чізбургер Меню також суттєво зросли – на 15-25 грн.

Як зросли ціни на різні позиції у меню McDonald's
Водночас ціни на низку десертів, соуси, воду та "НайсПрайс Комбо" залишилися незмінними.

Нагадаємо:

У Києві 12 травня відкрився новий ресторан McDonald's за адресою вул. Ревуцького, 4-Б біля озера Сонячне.

