У McDonald’s суттєво зросли ціни

В українських закладах McDonalds у травні ціни на різні позиції зросли від 5 до 30 грн: найбільше подорожчали бургери, картопля та деякі комбо.

Про це пишуть у спільноті "Де у Києві".

Найбільше зростання показує ціна на Біг Мак та Біг Мак Меню. Ці позиції додали 20-25 грн та 15-30 грн відповідно. Ціни на Дабл Біг Тейсті та Дабл Чізбургер Меню також суттєво зросли – на 15-25 грн.

Як зросли ціни на різні позиції у меню McDonald's "Де у Києві"

Водночас ціни на низку десертів, соуси, воду та "НайсПрайс Комбо" залишилися незмінними.

У Києві 12 травня відкрився новий ресторан McDonald's за адресою вул. Ревуцького, 4-Б біля озера Сонячне.