Петиція із закликом зупинити зростання тарифів на проїзд у Києві набрала необхідні голоси

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у Києві набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.

Про це йдеться на платформі петицій на сайті Київради, згідно з якою петицію подано 18 травня, а станом на 19 травня вона набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

"Ми, мешканці територіальної громади міста Києва, звертаємося до Київської міської ради з вимогою не допустити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану в Україні", - говориться в тексті петиції.

В ній також зазначається, що "до завершення воєнного стану підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві є передчасним, соціально несправедливим та недостатньо обґрунтованим".

"У період воєнного стану доступність громадського транспорту є питанням не комфорту, а базової міської мобільності, можливості працювати, навчатися, отримувати медичні послуги та підтримувати економічне життя міста", - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з цим автор петиції Олексій Ксєніч, зокрема, просить Київраду:

Звернутися до КМДА з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану.

Не допустити запровадження тарифу 30 грн за разову поїздку, пересадкового квитка за 60 грн та місячного безлімітного проїзного за 4875 грн у період воєнного стану.

Зобов'язати КМДА оприлюднити повні економічні розрахунки запропонованого тарифу, зокрема собівартість перевезень, структуру витрат комунальних підприємств, прогноз доходів та вплив підвищення на мешканців Києва.

Розробити альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, з урахуванням можливостей бюджету міста Києва.

Забезпечити окремий соціальний захист для мешканців із доходом на рівні мінімальної заробітної плати, студентів, пенсіонерів, ВПО, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій.

Нагадаємо:

У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.