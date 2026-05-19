Темпи падіння ВВП України у квітні скоротилися – Свириденко

Свириденко заявила, що ВВП України сповільнив своє падіння

Темпи падіння ВВП України скоротилися до 0,2% у квітні порівняно з 0,5% у першому кварталі 2026 року.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"Після падіння в першому кварталі, вже у квітні ВВП України, за оцінками Мінекономіки, зріс на 0,9%, що дозволило суттєво послабити негативну динаміку ВВП за підсумками чотирьох місяців 2026 року – до -0,2%", – пише прем'єрка.

Зростання демонструють внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість, зокрема оборонна галузь, виробництво продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також харчова промисловість.

Окремі галузі показують ріст у понад 10%.

Відповідно до оновлених прогнозів Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2%, а Світовий банк – на рівні 1,2%.

Уряд Росії суттєво погіршив прогноз зростання російського ВВП у 2026 році – з 1,3% до 0,4% – внаслідок українських ударів по нафтопромисловості.

Раніше у Держстаті заявили, що ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року.