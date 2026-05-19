Росіяни влучили в кілька об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз".

Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих нема, поінформували в компанії.

На місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Одразу кілька дронів у ніч на 18 травня вдарили по об'єктах критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині.