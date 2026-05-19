Великий медцентр пластичної хірургії підозрюють в ухиленні від сплати податків

На Закарпатті розслідують ухилення від сплати податків у одному із найбільших медцентрів пластичної хірургії, оборот якого перевищує 500 мільйонів гривень: у організації схеми мінімізації підозрюють посадовців.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Бюро економічної безпеки.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, ідеться про медцентр ТОВ "МЦ "Літа плюс".

У медцентрі пластичної хірургії прокурори Закарпатської обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ провели санкціоновані обшуки.

Слідчі дії відбулися у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, посадові особи медзакладу, "ймовірно, використовували пов'язані компанії та фізичних осіб-підприємців, через яких розподіляли реальні доходи клініки".

Фактично діяльність медцентру могла залишатися єдиною за управлінням, персоналом, ресурсами та фінансовими потоками, однак формально була оформлена на кілька суб'єктів господарювання.

Це дозволяло не відображати у звітності повний обсяг доходів основного підприємства, повідомляє прокуратура.

Під час обшуків виявлено чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, записи щодо виплати заробітної плати працівникам "у конвертах", а також значну суму готівки у різних валютах.

За попередніми даними, реальний дохід медцентру з січня 2024 року по квітень 2026 року міг становити близько 7,2 мільйона в іноземній валюті та понад 141 мільйон гривень. Загальний оборот, за попередніми оцінками, перевищує 520 мільйонів гривень.

Орієнтовна сума несплачених податкових платежів становить близько сто мільйонів гривень.

Також перевіряється інформація про розрахунки із клієнтами готівкою без використання реєстраторів розрахункових операцій. Окремо задокументовано факти отримання оплати за послуги готівкою в іноземній валюті, попри законодавчу заборону таких розрахунків в Україні.

У ході слідчих дій вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 мільйона гривень готівкою у різних валютах.

"Походження цих коштів встановлюється. Окремо буде надано правову оцінку наявності можливих ознак легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом", – говориться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Тривають слідчі дії.

