Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: є пошкодження

У ніч на 19 травня російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Ізмаїльського району на Одещині.

Джерело: Ізмаїльська РДА

Деталі: У районній адміністрації зазначають, що внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих і значних руйнувань. Більшість ворожих цілей були знищені силами протиповітряної оборони "над відкритою територією поза межами населених пунктів району".

За інформацією відомства, підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки ворожого удару.

Що передувало:

У ніч на 16 травня російська окупаційна армія завдала удару по об'єктах критичної, житлової та портової інфраструктур Ізмаїльського району на Одещині, двоє постраждалих.