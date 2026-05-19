Ціна проїзного у транспорті Києва зросте на 275% – КМДА

У Києві вартість однієї поїздки за місячним проїзним у комунальному транспорті становитиме від 23,29 грн до 23,65 грн залежно від кількості придбаних поїздок.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Місто запроваджує місячні квитки на 46, 62, 92 та 124 поїздки у комунальному транспорті. Що більший пакет, то нижча ціна однієї поїздки: від 1088 грн за 46 поїздок до 2888 грн за 124 поїздки.

У КМДА зазначають, що для студентів збережуть 50% вартості місячного проїзного, а для учнів під час літніх канікул діятиме тариф у 25% вартості. Пільги для пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, також залишаються чинними.

За підрахунками ЕП, за таких умов кожен з абонементів може подорожчати приблизно на 275%.

У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті.