Новини 19 січня: песимістичні дані про відключення світла, позов дружини Чернишова

Про що говорили сьогодні?

Про відключення світла: Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що в енергосистемі змінився підхід до графіків відключення світла і у тих регіонах, де вони діють, відключення можуть досягати більшої частини доби.

Про обстріли РФ: Вночі проти 19 січня росіяни пошкодили аж 5 важливих енергооб'єктів у Чернігівській області. Знеструмлені десятки тисяч споживачів.

Про Чернишова: Печерський районний суд Києва залишив без руху позовну заяву дружини колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова Світлани про поділ майна подружжя.

Про голову АМКУ: Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 19 січня частково задовольнив клопотання сторони захисту та зменшив заставу голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку з 25 млн грн до 20 млн грн.

Про Галущенка: Ексміністр юстиції Герман Галущенко, пояснюючи своє проживання у арештованому будинку Захарченка, міг "помилитися" у вартості оренди будинку і применшити її у п'ять разів.

Про Запорізьку АЕС: Міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки проти енергетичної інфраструктури з можливими ударами по об'єктах і мережах, що обслуговують атомні станції.

Про "нічліг незламності": Кабінет міністрів змінює правила роботи пунктів незламності: у разі тривалих проблем зі світлом, теплом і водою в містах з'явиться новий формат — опорні пункти зі спальними місцями.

Ексклюзив ЕП

Make Iran Great Again: чому спалахнули протести і чи вдарить Трамп по режиму Хаменеї

В Ірані спалахнули протести, які охопили понад 180 міст. Коли вже почало здаватися, що режим аятоли Алі Хаменеї от-от впаде, силовики жорстко придушили бунти і активність протестувальників знизилася майже до нуля. Як на це реагує Трамп?