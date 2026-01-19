Сьогодні навіть без екстрених відключень знеструмлення можуть тривати понад 16 годин – Yasno

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що в енергосистемі змінився підхід до графіків відключення світла і у тих регіонах, де вони діють, відключення можуть досягати більшої частини доби.

Про це повідомив Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що наразі Дніпро і Дніпропетровська область живуть за графіком відключень світла. Водночас це не той графік, до якого звикли.

Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг.

"Максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень - неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність", – сказав Коваленко.

Коваленко не зміг спрогнозувати коли ситуація у енергосистемі стане кращою, посилаючись на обстріли як найголовніший фактор.

Нагадаємо:

На ранок 19 січня через складну ситуацію в енергосистемі, в кількох регіонах України запровадили екстрені відключення світла, однак в НЕК "Укренерго" не уточнили про які саме регіони йде мова.

Міністр енергетики Шмигаль зазначив, що через низьку температуру та зношену інфраструктуру у Києві та області фіксуються постійні локальні аварії, ремонтники працюють над поверненням тепла 143 будинкам у столиці.