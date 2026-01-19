Шмигаль попередив МАГАТЕ про нові плани Росії атакувати енергооб'єкти України

Міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки проти енергетичної інфраструктури з можливими ударами по об'єктах і мережах, що обслуговують атомні станції.

Про це йдеться в повідомленні Шмигаля.

"Домовилися найближчим часом спільно заслухати керівників АЕС та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на обʼєктах. Обговорили необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему", - розповів міністр.

Своєю чергою Рафаель Гроссі повідомив, що Агентство готує звіт й методологію оцінки впливу російських атак на роботу атомних станцій.

"Подальша присутність місій МАГАТЕ на українських енергооб'єктах має для нас стратегічне значення. МАГАТЕ готує нову місію експертів Агентства на українських АЕС, зокрема на Запорізькій, та підстанціях, робота яких впливає на функціонування ядерних об'єктів", - зазначив Шмигаль.

Водночас він наголосив на неприпустимості переміщення місії МАГАТЕ в тимчасово окуповані регіони України через територію Росії.

Нагадаємо:

На резервній лінії електропередачі, яка з'єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою, розпочалися ремонтні роботи.