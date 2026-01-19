Українська правда
ВАКС зменшив заставу голові Антимонопольного комітету

Віктор Волокіта — 19 січня, 15:04
Голова АМКУ Павло Кириленко
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 19 січня частково задовольнив клопотання сторони захисту та зменшив заставу голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку з 25 млн грн до 20 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Transparency International Ukraine.

Суд також задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії додаткових обов'язків Кириленку та його дружині Аллі ще на два місяці.

Нагадаємо:

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

В серпні 2024 року НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові АМКУ Павлу Кириленку.

5 червня Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.

6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка Аллі у вигляді застави 9 мільйонів гривень.

В серпні судді Вищого антикорупційного суду відмовилися відсторонити від посади голову АМКУ Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

У жовтні 2025 року прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету України та його близької особи в недекларуванні майна й пособництві в незаконному збагаченні відповідно.

