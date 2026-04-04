Фінал опалювального сезону в Україні: скільки ресурсів на нього витратили

Україна успішно завершила опалювальний сезон, попри численні спроби росії зруйнувати енергосистему країни.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, в осінньо-зимовий період Україна увійшла із запасами газу обсягом 13,2 млрд кубометрів. Газовий імпорт склав — понад 4,6 млрд кубометрів.

Він зазначив, що у 2025 році український газовидобуток склав 16,97 млрд кубометрів. Це на 2,4 млрд кубометри більше, ніж прогнозувалося. Приватний сектор продемонстрував зростання на понад 14%.

Поставлено 52 тонни скрапленого газу вразливим категоріям громадян у Сумській та Херсонській областях в межах експериментального проєкту.

Збільшено потужність Трансбалканського коридору до 4,2 млрд кубометрів газу на рік, поінформував міністр.

За словами Шмигаля, працювали усі 9 енергоблоків АЕС при сумарній встановленій потужності у 7835 МВт.

"Збільшили можливість для імпорту електроенергії з ЄС. Максимальна потужність імпорту електроенергії була рекордною — 2450 МВт. Загалом в грудні-лютому імпортовано близько 3,6 млрд кВт·год електроенергії", – зазначив очільник Міненерго.

Він підкреслив, що протягом зими країна мала достатні запаси вугілля. Накопичили 2,4 млн тонн вугілля, що на 0,8 млн тонн більше плану.

Нагадаємо:

Опалювальний сезон розпочався 11 листопада 2025 року по всій Україні, зокрема й у прифронтових громадах.

У столиці завершують опалювальний сезон: житлові будинки почали відключати вже з 24 березня, а заклади соціальної сфери – за індивідуальними заявками.

За 151 день опалювального сезону ворожі війська здійснили 129 атак на об'єкти "Нафтогазу".