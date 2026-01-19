Галущенко значно применшив вартість оренди будинку Захарченка – Радіна

Ексміністр юстиції Герман Галущенко, пояснюючи своє проживання у арештованому будинку Захарченка, міг "помилитися" у вартості оренди будинку і применшити її у п'ять разів.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.

Минулого четверга на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії Галущенко заявив, що з червня по жовтень 2025 року орендував будинок площею 650 кв.м по вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві за близько 3 000 доларів (або майже 126 000 гривень) на місяць.

"На нещастя пана Галущенка, ми відшукали будинок на сайтах з оренди нерухомості. У оголошенні від травня 2025 року заявлена вартість оренди такого будинку склала 15 000 доларів, або 654 000 гривень на місяць", – написала Радіна у Facebook.

За її словами, можна припустити, що ексміністр юстиції свідомо занизив вартість реальної оренди будинку, щоби не перевищувати поріг для повідомлень про суттєві зміни у майновому стані у 50 прожиткових мінімумів, що на 2025 рік становили 151 400 грн.

"Це б дозволило йому не вносити витрати на будинок у свою декларацію. Ймовірний і інший варіант: колишній міністр юстиції міг намагатися приховати те, що мешкав у арештованому будинку безкоштовно чи з суттєвою знижкою, одержаною на невідомих підставах", – пояснила голова комітету.

Вона зазначила, що це підтверджує заява Галущенка про те, що він орендував цей будинок з червня до жовтня — усього п'ять місяців, тоді як обов'язок декларувати таке майно виникає від шести місяців користування.

"Щоправда, ексміністр юстиції не пояснив, що ж він робив у цьому будинку в ніч проти 10 листопада, коли до нього завітали детективи НАБУ. Як часто орендодавці дозволяють вам ночувати у квартирах чи будинках, які ви вже декілька тижнів не орендуєте?", – пише Радіна.

За її словами, відповіді на ці питання ексміністру Галущенку мають допомогти відшукати в НАЗК та НАБУ, куди направлені відповідні звернення.

"Крім цього, направляю до ДБР і ОГП заяви щодо бездіяльності керівництва АРМА щодо цього арештованого активу. Попри те, що будинок перебуває під арештом та переданий в управління АРМА з 2021 року, АРМА не спромоглося не тільки передати його в управління, але навіть помітити, що обʼєкт використовується третіми особами", – додала Радіна.

"Тут "вітання" і колишньому керівництву АРМА, зокрема пані Думі, яке за два роки не спромоглося забезпечити, щоб дохід від будинку отримувала держава, а не невідомі орендодавці", – говориться у дописі.

"Новому керівництву АРМА, яке, хоч і виставило будинок для пошуку управителя у вересні, проте до цього не оглянуло будинок та не вжило заходів для припинення його незаконного використання", – написала голова антикорупційного комітету.

Нагадаємо:

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко розповів, що орендував будинок, який пов'язують з ексміністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, через рієлторів і дізнався, що він ексміністра МВС часів Януковича лише з медіа.

Міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів до глави МВС часів Януковича Віталія Захарченка. Суд конфіскував шість обʼєктів нерухомості, зокрема дві квартири в Києві, корпоративні права та гроші на банківських рахунках України.

29 вересня 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції щодо до ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У грудні 2025 року на платформі Prozorro оголосили конкурси з відбору управителів для арештованих об'єктів нерухомість ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

АРМА вже раніше оголошувало конкурси з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича - Віталія Захарченка.