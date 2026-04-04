Стало відомо, скільки генерації відновили енергетики після атак РФ

Під час опалювального сезону 2025-2026 ворог пошкодив більше 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС України, з них понад 4 ГВт енергетики відновили.

Про це поінформував міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його даними, відновили після російських атак 85% доступної потужності ТЕС та 66% доступної потужності ГЕС та ГАЕС.

Відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії, підкреслив очільник Міненерго.

Як він зазначив, у 2025 році були виконані планові ремонти сумарною потужністю 11,8 ГВт, що дозволило успішно пройти цей опалювальний сезон.

"Продовжуємо розвивати розподілену генерацію. Загальний приріст встановленої потужності за 2025 рік склав 642,77 МВт", – повідомив Шмигаль.

За його словами, в Україні встановили нових установок для зберігання енергії на 508 МВт. Це у 254 рази більше, ніж в опалювальному сезоні 2024-2025 років.

Україна успішно завершила опалювальний сезон, попри численні спроби росії зруйнувати енергосистему країни.

За 151 день опалювального сезону ворожі війська здійснили 129 атак на об'єкти "Нафтогазу".