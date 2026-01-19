Кабмін запускає "нічліг незламності" при довгих збоях електрики та тепла у містах

Кабінет міністрів змінює правила роботи пунктів незламності: у разі тривалих проблем зі світлом, теплом і водою в містах з'явиться новий формат — опорні пункти зі спальними місцями.

За даними ЕП, відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну 19 січня.

"У разі тривалого припинення роботи окремих елементів або загалом систем життєзабезпечення (понад 48 годин) у містах на базі стаціонарних пунктів незламності можуть утворюватися опорні пункти незламності з можливістю тимчасового перебування людей, зокрема маломобільних громадян та осіб зі спеціальними потребами, у цілодобовому режимі, та додатково обладнаними спальними місцями", - ідеться в порівняльній таблиці постанови.

У документі також визначили, скільки людей одночасно мають вміщати такі пункти залежно від розміру міста:

30-100 тисяч жителів — до 100 осіб;

100-500 тисяч — 100–300 осіб;

понад 500 тисяч — не менше 300 осіб.

Згідно з пояснювальною запискою, станом на 14 січня 2026 року в регіонах працювало 13 390 пунктів незламності: 10 088 — постійно, ще 3 302 були готові відкритися за потреби. За 1 по 14 січня їх відвідали понад 94,6 тисяч разів.

Уряд наголошує, що ці зміни не повинні вимагати додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів.

Нагадаємо:

Щоб громадяни України мали змогу отримати безкоштовну гарячу їжу, ДСНС розгортає мобільні кухні.

Президент Володимир Зеленський розповів, що споживання електроенергії в Україні було 18 ГВт, а можливості системи – лише 11 ГВт.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація отримали наказ протягом доби скоротити споживання електроенергії.

Уряд також розглядає можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити для них постійний обігрів.