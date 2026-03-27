Власник "Сільпо" купує мережу "Бадьорий": отримав дозвіл АМКУ

Віктор Волокіта — 27 березня, 15:49
Власник мережі "Сільпо" Володимир Костельман отримав дозвіл Антимонопольного комітету на набуття контролю над мережею маркетів "Бадьорий".

Про це йдеться у рішеннях АМКУ від 26 березня.

"Надано дозвіл ПАТ "ЗНВКІФ "Бенефіт" на набуття контролю над ТОВ "Недлес", – йдеться в повідомленні комітету.

Бенефіціаром ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бенефіт" є Володимир Костельман з Fozzy Group, до складу якої входять мережі "Сільпо", "Фора", Thrash!.

"Недлес", власниками якої, згідно з даними YouControl, є Віталій Мірошніков та керівник Ігор Прохоренко, розвиває мережу маркетів "Бадьорий" у Києві та Київській області.

На сайті мережі "Бадьорий" зазначено, що вона має 171 магазин.

Згідно з дослідженням "Опендатабот", "Сільпо" посіло друге місце у рейтингу доходів українського ритейлу за 2025 рік.

