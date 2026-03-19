АМКУ оштрафував на 226 тисяч гривень ТОВ "Нафтогаз Трейдінг"

Антимонопольний комітет ухвалив рішення, яким визнав дії ТОВ "Нафтогаз Трейдінг" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та наклав штраф у розмірі 226 000 гривень.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Як зазначено у повідомленні, ТОВ "Нафтогаз Трейдінг" не в повному обсязі виконало рішення АМКУ від 12 серпня 2021 року.

Ідеться про використання при здійсненні господарської діяльності позначень, "схожих на позначення ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" (зокрема позначення "Нафтогаз Трейдінг"), що визнано порушенням

Також АМКУ визнав порушенням поширення на вебсайті товариства інформації про довготривалі партнерські відносини з провідними газовидобувними компаніями України.

На "Нафтогаз Трейдінг" було покладено зобов'язання припинити вчиняти дії, які визнані порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Встановлено, що ТОВ "Нафтогаз Трейдінг" припинило поширювати на власному вебсайті неправдиву інформацію.

"Разом з тим, Товариство продовжує використовувати в найменуванні позначення "Нафтогаз Трейдінг", а також має чинні та безстрокові ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу та постачання електричної енергії споживачу", – говориться у повідомленні.

За результатами розгляду справи Комітет визнав дії ТОВ "Нафтогаз Трейдінг" порушенням, передбаченим пунктом 4 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та наклав штраф у розмірі 226 000 грн.

