"Астарта" купує два підприємства на Полтавщині

Компанія "Астарта" отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на набуття контролю над двома українськими підприємствами — "Відродження" та "Оріон Молоко".

Про це пише Latifundist.com.

Як повідомила компанія на Варшавській фондовій біржі, ідеться про отримання контролю через дочірню структуру Ancor Investments Limited (Кіпр).

"У разі завершення угоди "Астарта" отримає вирішальний вплив на активи цих компаній. Йдеться про права оренди сільгоспземель поблизу ключових виробничих активів холдингу в Полтавській області", – говориться у повідомленні.

Проте, станом на момент повідомлення остаточну угоду ще не уклали.

Обидва підприємства входять до структури "Фрідом Фарм". В 2021 р. консолідований зембанк групи оцінювався в 53 тис. га. Але значна частина земель холдингу історично була розташована в Херсонській та Запорізькій областях, зазначає Latifundist.com.

Ці райони потрапили під окупацію у 2022–2023 рр. Понад 20 тис. га холдингу залишаються на тимчасово окупованих територіях Лівобережжя Херсонщини. Більша частина агропідприємств групи на Херсонщині вже не працюють.

Ключові особи — брати Ілля Сегаль та Вадим Сегаль (громадяни США, колишні власники банку "Надра") та Марина Сегаль.

