РФ обстріляла 5 важливих енергооб'єктів на Чернігівщині: десятки тисяч людей без світла

Вночі проти 19 січня росіяни пошкодили аж 5 важливих енергооб'єктів у Чернігівській області. Знеструмлені десятки тисяч споживачів.

Про це інформує "Чернігівобленерго".

"Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися. Набираємось терпіння і тримаємо кулачки за наших воїнів світла", – зазначили в компанії.

Нагадаємо:

Вночі проти 19 січня ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Станом на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.

Зокрема, ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі.