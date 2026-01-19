Квартири та мільйони: суд залишив без руху позов дружини Чернишова про поділ майна

Печерський районний суд Києва залишив без руху позовну заяву дружина колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова Світлани про поділ майна подружжя.

Про це свідчить ухвала суду, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ухвалою, дружина просила виділити їй у власність одну з квартир у Києві, а чоловіку залишити іншу квартиру в Нікополі та автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200.

"На думку позивача, такий поділ є рівноцінним, справедливим та відповідає нормам чинного законодавства, - йдеться в ухвалі.

Крім іншого, дружина просила визнати за нею право власності на гроші, які знаходяться на 21 банківському рахунку та на цінні папери в кількості 4 812 штук загальною номінальною вартістю 4,81 млн грн.

"Крім того, в прохальній частині позовної заяви зазначена вимога про визнання власністю позивача грошових коштів, які вилучені під час обшуку детективами НАБУ у кримінальному провадженні, грошові кошти, які внесені на рахунок Вищого антикорупційного суду у кримінальному проваджені як альтернативний запобіжний захід у вигляді застави та грошових коштів в розмірі 10 млн грн, що перебувають на депозитному рахунку Вищого антикорупційного суду, які були внесені, на підставі платіжної інструкції від 30.06.2025", - значиться в документі.

Нагадаємо:

Торік у жовтні дружина фігуранта масштабної корупційної схеми в енергетиці Олексія Чернишова Світлана подала позов до суду про поділ майна подружжя.

Згідно з декларацією Чернишова за 2024 рік, колишній віцепрем'єр володіє квартирою (208 кв. м) у Києві, дружина володіє квартирою (456 кв. м) у Нікополі Дніпропетровської області, трьома квартирами (42, 41,9 і 47,1 кв. м) у Києві, а також житловий будинок (939 кв. м) у Київській області і автомобілем Toyota Land Cruiser 2020 року випуску.

За даними слідства, Чернишов був серед відвідувачів так званої пральні — місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об'єкт перебував під контролем керівника схеми з "відкатами" в "Енергоатомі" Тімура Міндіча.

Сам Чернишов заперечує свою причетність до корупції навколо "Енероатома".

За фігуранта справи Тімура Міндіча, колишнього віцепрем'єр-міністра, ексміністра громад і територій, ексголову "Нафтогазу" та Київської ОДА Олексія Чернишова внесли заставу у розмірі 51 млн грн.

13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.