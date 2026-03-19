Уряд збільшив компенсацію за пошкоджене майно для бізнесу

Віктор Волокіта — 19 березня, 11:26
Андрій Здесенко

Кабмін збільшив з 10 до 30 млн грн компенсацію за пошкоджене майно у прифронтових регіонах, для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується з 1 до 3 млн грн.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, таким чином уряд розширює програму страхування воєнних ризиків.

За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно:

  • збільшено граничну суму компенсації — з 10 млн грн до 30 млн грн;
  • скасовано норму, за якою сума компенсації зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;
  • надано можливість підприємствам, які вже подали заявки, уточнити їх до 1 травня 2026 року, у тому числі збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно, якщо воно було включене до програми на дату пошкодження або знищення.

За напрямом компенсації страхової премії:

  • збільшено граничну суму компенсації з 1 млн грн до 3 млн грн;
  • пришвидшена можливість отримати підтримку — подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування;
  • якщо договір передбачає сплату страхової премії частинами, компенсація також виплачуватиметься частинами — пропорційно сплаченим платежам.

За даними Свириденко, від початку дії програми за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно бізнес подав 52 заяви, з яких 20 підтверджено на 166,5 млн грн. За напрямом компенсації страхової премії подано 21 заяву.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій Україні.

Пізніше Кабмін ухвалив рішення про вдосконалення страхування майна від воєнних ризиків.

Топ-200 найбільших компаній України
Минулоріч українці збільшили купівельну активність відносно 2024 року – Deloitte

Останні новини