Газ у Європі злетів на 35% після атаки Ірану на найбільший газовий завод у світі
Європейські ціни на природний газ різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі експортному заводу зі скрапленого природного газу.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Еталонні ф'ючерси в четвер підскакували на 35%, через що ціни перевищили більш ніж удвічі довоєнний рівень - близько 72 євро за МВт-год. Удари Ірану посиллти побоювання щодо тривалої напруженості на світовому ринку постачання.
Ринок готується до тривалого удару по критично важливому центру виробництва скрапленого природного газу, який забезпечує близько п'ятої частини світових поставок.
Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.