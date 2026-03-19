Газ у Європі злетів на 35% після атаки Ірану на найбільший газовий завод у світі

Ціни на газ в Європі взлетіли на 35%

Європейські ціни на природний газ різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі експортному заводу зі скрапленого природного газу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Еталонні ф'ючерси в четвер підскакували на 35%, через що ціни перевищили більш ніж удвічі довоєнний рівень - близько 72 євро за МВт-год. Удари Ірану посиллти побоювання щодо тривалої напруженості на світовому ринку постачання.

Скачок ціни на газ у Європі в четвер 19 березня. Фото: Bloomberg.

Ринок готується до тривалого удару по критично важливому центру виробництва скрапленого природного газу, який забезпечує близько п'ятої частини світових поставок.

Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.