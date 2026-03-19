“Нова пошта” відкриється в Китаї та Канаді цього року

"Нова пошта" планує вийти на ринки Канади та КНР до кінця 2026 року, а до кінця 2028 року зайти на 16 нових європейських ринків, подвоївши свою присутність на континенті.

Про це повідомив співвласник Nova Вячеслав Климов під час Nova Summit, передає Forbes Україна.

Також у 2029 році компанія хоче розширитися на ринки країн Близького Сходу.

Окрім цього, "Нова пошта" планує запустити доставки на південне узбережжя США, до таких міст як Маямі та Лос-Анджелес.

Стратегічною метою компанії є входження до топ-20 світових гравців на поштово-логістичному ринку. Зі слів Климова, зараз Nova входить до топ-30.

В середині лютого "Нова пошта" запрацювала в США.