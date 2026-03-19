Іран атакував найбільший завод з виробництва СПГ у світі

Іран атакував найбільший завод з виробництва СПГ у Катарі

Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.

Про це повідомляє Financial Times.

Катар є другим за величиною експортером СПГ у світі та найбільшим постачальником в Азію.

Міністерство оборони Катару повідомило X, що Іран випустив п'ять балістичних ракет, чотири з яких було перехоплено.

Водночас одна влучила в Рас-Лаффан - величезний промисловий комплекс, де розташовані заводи з виробництва СПГ і нафтопереробний завод державної компанії QatarEnergy.

Там також розташований завод Shell Pearl GTL вартістю 18 млрд доларів, який перетворює газ на хімічну сировину і паливо.

"Аварійні бригади були негайно розгорнуті для локалізації пожеж, які виникли, оскільки було завдано значної шкоди", - повідомила компанія QatarEnergy.

Аналітики заявили, що атака може спричинити "тривалий глобальний дефіцит газу" залежно від масштабів збитків, оскільки Рас-Лаффан зазвичай забезпечує приблизно п'яту частину світових поставок СПГ.

"Навіть після закінчення війни вплив на постачання може тривати місяцями або навіть роками, поки триватимуть ремонтні роботи", - зазначив Саул Кавонік, енергетичний аналітик MST Financial.

У дописі в Truth Social у четвер президент США Дональд Трамп попередив, що США "підірвуть" іранське газове родовище "Саут-Парс", якщо Іран знову атакує об'єкти скрапленого природного газу в Катарі.

"Якщо виробничі потужності з виробництва ЗПГ у Рас-Лаффані було пошкоджено, то баланс поставок газу ще більше погіршиться", - сказав Том Марзек-Мансер, директор з європейського газу та ЗПГ у Wood Mackenzie.

