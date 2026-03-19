Жеваго у Франції вручили підозру

У Франції вручено підозру екснардепу – бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" у справі про виведення понад півмільярда гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, а також Державне бюро розслідувань.

"Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку "Фінанси та Кредит", який перебуває у стані ліквідації", – написав Кравченко у Facebook.

Як відомо, власником банку "Фінанси та Кредит" є Костянтин Жеваго.

"Працівники ДБР спільно з прокурорами офісу генерального прокурора у межах міжнародного співробітництва вручили повідомлення про підозру українському олігарху, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку "Фінанси та Кредит", – зазначає ДБР.

Ексдепутату інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного, зазначив генпрокурор.

За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку.

Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов'язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.

Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара, говориться у повідомленні.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.

Таке процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною, говориться у повідомленні.

"Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові", – зазначив Кравченко.

Нагадаємо:

Раніше Апеляційний суд Парижа відмовив НАБУ і САП у екстрадиції українського бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів.

У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

У 2019 році Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

У березні 2023 року Національний банк отримав можливість продати ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" олігарха Костянтина Жеваго поза межами процедури банкрутства задля покриття кредиту рефінансування банку "Фінанси та кредит".

Високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку "Фінанси та кредит", ліквідація якого почалася у 2015 році.