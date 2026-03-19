Росія планує почати супроводжувати судна "тіньового флоту" військовими кораблями

Семен Рубан — 19 березня, 17:50
Росія планує надавати мобільні вогневі групи або конвої з військових кораблів торговим суднам, щоб захистити їх від держав Заходу.

Про це повідомив помічник Путіна Ніколай Патрушев в інтерв'ю російському медіа "Коммерсант".

"Розглядається можливість через капітанів портів запитувати супровід суден під російським прапором мобільними вогневими групами.

Наразі також опрацьовується питання розміщення на суднах спеціальних засобів захисту. Передбачаються заходи щодо супроводу торгового флоту кораблями ВМФ", – сказав Патрушев.

Це відбувається на тлі інцидентів з російськими торговими суднами та атак українських безпілотників. Зокрема Bloomberg пише про огляд шведськими правоохоронцями одного з суден "тіньового флоту" та зернового танкера.

Бельгія та Франція раніше затримували танкери "тіньового флоту" РФ. США також затримали декілька танкерів з початку року.

У порту Бахрейну атаковано танкер під прапором США
"Підходимо до больової точки": Міноборони запевняє, що активно тиснутиме на "тіньовий флот"

