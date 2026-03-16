Новини 16 березня: нафта РФ майже по $100, ремонт АЕС, група з відновлення роботи аеропортів

Про що сьогодні говорили

Про нафту. Ціни на світовий еталон нафти стабілізувалися вище 100 доларів за барель, а золото подешевшало на тлі закликів до відкриття Ормузької протоки.

Ціна на російську нафту Urals на індійському ринку зросла до 98,93 дол. за барель – її знижка відносно Brent тепер становить усього 4,8 дол, що є найнижчим показником за чотири місяці.

Про банки. Засновник компанії "Автострада" та групи MS Capital Максим Шкіль виявив бажання придбати націоналізований у росіянина PINbank.

Про АЕС. Два енергоблоки українських атомних електростанцій перебувають у ремонті, попри те, що плановий мав початись наприкінці березня.

Про аеропорти. Міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування українських аеропортів.

Про Словаччину. НЕК "Укренерго" отримала від словацького системного оператора SEPS офіційний лист про одностороннє припинення договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Ексклюзиви ЕП

Весняний розпродаж: в Україні продаються чотири банки. Хто може стати новими власниками?

Найближчим часом в Україні можуть відбутися чотири угоди про купівлю банків. Які установи виставили на продаж і хто невдовзі може стати їхніми власниками?

Верстати для війни: як обладнання польського заводу опинилося в Росії

Викрито один із каналів потрапляння до РФ високоточного євросоюзівського обладнання, критично важливого для виробництва ракет і безпілотників. Як верстати польського заводу могли опинитися в російській оборонній промисловості?