НБУ не змінив облікової ставки через вплив війни в Ірані на світові ціни на нафту

Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Відповідне рішення правління НБУ ухвалило на засіданні 19 березня.

"Для підтримання стійкості валютного ринку, контрольованості інфляційних очікувань та процесів НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%", - зазначив глава НБУ Андрій Пишний.

За його словами, попри певне зниження ринкових ставок у відповідь на пом'якшення процентної політики НБУ в січні, гривневі інструменти залишалися привабливими. Водночас ураховуючи посилення зовнішніх ризиків, погіршення інфляційних очікувань населення й підвищення волатильності на валютному ринку, НБУ вважає за доцільне наразі утриматися від подальшого зниження облікової ставки, закладеного до січневого прогнозу.

Зазначається, що збереження облікової ставки на незмінному рівні підтримає інтерес до гривневих активів. Водночас це не створюватиме загроз для подальшого розвитку кредитування, що продовжує зростати темпами понад 30% у річному вимірі.

"За умови збереження суттєвих проінфляційних ризиків НБУ утримається від пом'якшення процентної політики. Натомість у разі подальшого їх посилення НБУ буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів для підтримання цінової стабільності", - зазначив Пишний.

За його словами, подальша траєкторія інфляції може бути вищою, ніж прогнозувалося, зокрема через подорожчання енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході

"Війна на Близькому Сході призвела до суттєвого подорожчання нафтопродуктів та газу, що вже позначається на внутрішніх цінах в Україні. Як наслідок, траєкторія інфляції у найближчі місяці з високою ймовірністю буде дещо вищою, ніж передбачалося січневим прогнозом НБУ. Водночас є невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації", - розповів Пишний.

Облікова ставка НБУ впливає на рівень ставок в економіці: чим вищою вона є, тим вищими стають ставки за кредитами та депозитами. Зокрема, від облікової ставки залежить розмір ставки за депозитними сертифікатами (у які можуть вкладатися банки) та кредитами рефінансування. Підвищуючи облікову ставку, НБУ заохочує економічних агентів більше відкладати коштів та менше їх витрачати, зокрема брати кредити. Це сповільнює темпи обертання грошової маси та призводить до зниження цін.

Нагадаємо:

Національний банк України усічні знизив розмір облікової ставки з 15,5% до 15% річних.

Під час останнього у 2025 році засідання з питань монетарної політики НБУ не став змінювати розмір облікової ставки, зберігши її на рівні 15,5%.

Національний банк України у жовтні ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Таке ж рішення було прийняте Нацбанком і у вересні.