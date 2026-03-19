Світу загрожує газова криза апокаліптичного масштабу – ЗМІ

Завод Ras Laffan у Катарі закрився на початку цього місяця після атаки іранського безпілотника, що стало першим перериванням постачання за три десятиліття роботи.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Із закриттям протоки Ормуз ціни на бензин і авіаційне паливо зростають, нестача газу для приготування їжі викликає бійки в Індії, а фермери турбуються про дизельне паливо та добрива", – говориться у публікації.

Але з практично відсутніми запасами, без стратегічних резервів і без легких замін, зріджений природний газ (LNG) може стати однією з найгостріших болючих точок у кризі, яка розширюється



"Ми вже на шляху до сценарію газової кризи апокаліптичного масштабу. Навіть після закінчення війни, порушення постачання СПГ може тривати місяцями або навіть роками — залежно від того, скільки часу знадобиться для відновлення пошкоджень,", — сказав Саул Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee.

США все ще нарощуватимуть виробництво, але з урахуванням того, що Близький Схід зазнав труднощів, баланс швидко стає негативним, зазначає агентство.

Партія газу, що прямує до Азії, коштує близько 80 мільйонів доларів і більше ніж удвічі перевищує ставку до початку війни в Ірані.

В'єтнам і Філіппіни фактично призупинили додаткові закупівлі до зниження цін, тоді як індійські компанії змушені були здійснити деякі з найдорожчих закупівель за останні роки.

Пакистан, вже постраждалий від сплеску в 2022 році, що призвів до серйозних відключень електроенергії, прискорює зусилля щодо скорочення споживання.

Тривале закриття заводу в Катарі — за умови ремонту пошкодженого обладнання, а також повільного відновлення експорту та перевезень через Ормуз — є проблемою не лише для найбідніших країн, говориться у повідомленні.

Шестимісячне припинення роботи означає, що розвинені країни Європи та Азії також зазнають тиску та скорочення, якщо ціни на газ поб'ють максимуми, які спостерігалися у 2022 році, зазначає дослідницька група Rystad Energy.

Обмеження споживання газу в Європі зазвичай починається з галузей, які найбільше залежать від пального — виробників хімікатів та великих промислових споживачів.

"Підйом у Перській затоці вигідний іншим великим виробникам, яких вважають більш надійними ставками, включаючи Австралію і особливо США, які поки що в значній мірі захищені від стрибків цін", – говориться у публікації.

Але питання полягає в тому, чи має хтось із них можливість суттєво збільшити виробництво та обслуговувати нових клієнтів у короткі терміни.

Азійські країни вже "стукають", кажуть американські чиновники. Уряд Тайваню прагне збільшити закупівлю американського зрідженого природного газу з червня, тоді як чиновники в Бангладеші вивчають можливу угоду на отримання додаткових поставок.

Міністр енергетики Японії попросив австралійського міністра відкрити більше постачань, що деякі експерти галузі вважають марними сподіваннями — виробник вже досяг максимальних обсягів.

Ще одним потенційним вигодоотримувачем є Росія, зазначає Bloomberg. Вона постійно перевозить зріджений природний газ до Китаю, щоб обійти більш суворі західні обмеження та втрату Європи як головного покупця газу.

"Останній п'ятирічний план Китаю, опублікований на початку цього місяця, закликає до прискорення робіт над газопроводом центрального маршруту Китай-Росія — ймовірно, йдеться про "Силу Сибіру 2", – говориться у публікації.

До нещодавнього часу Москва просувала проект з набагато більшим ентузіазмом, ніж Пекін, який вже давно більше турбувався про диверсифікацію постачання, додає агентство.

Європа та Азія також ризикують змагатися за обмежені запаси, підвищуючи ймовірність цінової війни між Атлантичним і Тихим океанами.

Це створює вигідну можливість для трейдерів з неконвертованими вантажами — і навіть може спонукати деяких відмовитися від довгострокових контрактів, щоб отримати вищі спотові ціни, як це було в 2022 році

Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.

Європейські ціни на природний газ різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі експортному заводу зі скрапленого природного газу.

Дональд Трамп попередив, що США можуть "потужно знищити" іранське газове родовище Південний Парс, якщо Іран знову атакує катарські об'єкти зі скрапленого природного газу.