Новини 19 березня: ріст ВВП, "Київстар" придбав Uklon

Про що говорили сьогодні?

Про USAID: Ліквідація USAID Департаментом урядової ефективності (DOGE) Ілона Маска, ймовірно, порушила Конституцію США: суд заборонив здійснювати подальші скорочення в агентстві.

Про квартири Бойка: Інвестиційний фонд "Хантер", записаний на людей з оточення лідера забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, отримав щонайменше 1107 квартир у Києві внаслідок інвестицій у будівництво житлових комплексів.

Про українські акції: Котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) після суттєвого зростання у понеділок та вівторок у середу падають після повідомлень про результати другої розмови президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним.

Про ВВП: У лютому валовий внутрішній продукт України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року — на 1,1%.

Про купівлю Uklon: Мобільний оператор "Київстар" придбав 97% акцій українського сервісу з замовлення таксі та доставки Uklon за 155,2 млн доларів.

Про атаку на залізницю: 19 березня російські війська двічі атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області.

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З таким власником і ворогів не треба: як Ілон Маск нищить бізнес Tesla

Чому становище Tesla погіршилося попри те, що її власник став таким впливовим у Білому домі і має "броманс" із Трампом?