Фонд Бойка інвестував на понад 1000 квартир у Києві — розслідування

Інвестиційний фонд "Хантер", записаний на людей з оточення лідера забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, отримав щонайменше 1107 квартир у Києві внаслідок інвестицій у будівництво житлових комплексів.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Інвестиційний фонд "Хантер" контролює кіпрська компанія KOTRYNA HOLDING Ltd., за якою стоїть українець Павло Якубенко. Той "засвітився" в різних компаніях, які пов’язували з керівником забороненої ОПЗЖ. А син Павла Якубенка Володимир працював у НАК "Нафтогаз України" під керівництвом Бойка.

У липні 2015 року фонд "Хантер", записаний на оточення Бойка, вперше вклав гроші в нерухомість, а саме — у будівництво ЖК "Французький квартал 2". У 2017-му фонд збільшив обсяги інвестицій і вклався у ЖК "Камертон" і ЖК "Welcome Home на Ревуцького" (вул. Вишняківська, 4).

З 2015 до 2017 року фонд тільки вкладав гроші, квартири не продавалися.

П’ять будинків у "Французькому кварталі 2" добудували у 2018 році. Тоді ж на фонд оформили 49 квартир загальною площею понад 3000 м², 47 із них того самого року продали.

ЖК «Welcome Home на Ревуцького» і «Камертон» добудували значно пізніше — у 2020-му і 2024-му. У першому ЖК фонд оформив на себе 198 квартир і приміщень загальною площею майже 13 000 м². А в ЖК «Камертон» тільки торік фонд оформив на себе тут 71 квартиру — близько 6000 м².

Отже, стартові інвестиції в будівництво трьох ЖК мали б становити близько 16 млн доларів — якщо рахувати за мінімальними ринковими цінами. Водночас у самого Бойка, офіційно не було та і досі немає жодних бізнес-активів. За декларацією, бізнес є тільки у його дружини Віри Бойко — це компанія «Столична нерухомість». На ті часи вона приносила десь 2,5 млн гривень доходів на рік.

З 2018 року фонд «Хантер» знову інвестував. Проте до моменту цих інвестицій у попередньо збудованому «Французькому кварталі 2» фонд встиг продати лише 4 квартири, отже про реінвестування не йдеться. Ще 43 квартири вдалося продати того самого року, але пізніше.

У 2018-му «Хантер» знову вклався у «Французький квартал 2» — йдеться про три будинки на вулиці Предславинській і чотири — на вулиці Джона Маккейна. Паралельно фонд вклався у будівництво ще одного будинку у ЖК «Welcome Home на Ревуцького» — на Вишняківській, 2.

По завершенню робіт у «Французькому кварталі 2» оточення Бойка отримало тут ще 407 квартир і приміщень — на майже 30 000 м². А в ЖК «Welcome Home на Ревуцького» — 90 квартир на понад 5000 м². Мінімальні ринкові інвестиції у цю нерухомість могли б перевищувати 41 млн доларів.

Окрім того, у 2018 році фонд «Хантер» здійснив авансовий платіж на будівництво іншого ЖК — LaLaLand на вул. Берковецькій, 6А — всього-на-всього понад 6 млн доларів. У результаті тут у нього з’явилися 157 квартир.

З кінця 2018 року частину раніше проінвестованих ЖК добудували й продажі квартир почалися. А фонд далі продовжив вкладатись. У 2019 році він купив 5 квартир загальною площею 550 м² на Дніпровській набережній, 19А. У 2022-му у ЖК «Welcome Home на Ревуцького» фонд оформив іще 10 квартир на 640 м².

Крім того, у ЖК №Будинок на Вавілових" почали інвестувати 2021 року — а продовжили у 2023 і 2024 роках. З кінця минулого року тут у фонду, записаного на оточення Бойка, з’явилося 119 квартир, або понад 7000 м².

Отже, за останні 10 років оточення Бойка проінвестувало щонайменше на 1107 квартир. За мінімальними підраху