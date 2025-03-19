Новости 19 марта: рост ВВП, "Киевстар" приобрел Uklon, "Киевстар" приобрел Uklon

О чем говорили сегодня?

О USAID: Ликвидация USAID Департаментом правительственной эффективности (DOGE) Илона Маска, вероятно, нарушила Конституцию США: суд запретил осуществлять дальнейшие сокращения в агентстве.

О квартирах Бойко: Инвестиционный фонд "Хантер", записанный на людей из окружения лидера запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко, получил по меньшей мере 1107 квартир в Киеве в результате инвестиций в строительство жилых комплексов.

Об украинских акциях: Котировки украинских акций на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) после существенного роста в понедельник и вторник в среду падают после сообщений о результатах второго разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

О ВВП: В феврале валовой внутренний продукт Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года - на 1,1%.

О покупке Uklon: Мобильный оператор "Киевстар" приобрел 97% акций украинского сервиса по заказу такси и доставки Uklon за 155,2 млн долларов.

Об атаке на железную дорогу: 19 марта российские войска дважды атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области.

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С таким владельцем и врагов не надо: как Илон Маск уничтожает бизнес Tesla

Почему положение Tesla ухудшилось, несмотря на то, что ее владелец стал таким влиятельным в Белом доме и имеет "броманс" с Трампом?