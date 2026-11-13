Україна втратила 400 локомотивів з початку року – міністр

Через російські удари з початку повномасштабної війни Україна втратила 630 локомотивів, майже 400 із них – у 2026 році.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

З початку листопада вже зафіксували майже 15 ударів по рухомому складу.

Він зазначив, що кількість ворожих атак по інфраструктурі і рухомому складу залізниці лише зростає. Це позначається на логістиці, зокрема на пасажирських перевезеннях.

Нагадаємо:

Станом на кінець жовтня, зі слів Калашника, росіяни пошкодили 605 локомотивів, більшість з яких були знищені вщент.

Від початку 2026 року Укрзалізниця отримала 44 нові пасажирські вагони, а до кінця року має отримати ще 16 одиниць.