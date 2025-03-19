Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини: наслідки

19 березня російські війська двічі атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що ввечері внаслідок атаки поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога.

Попередньо удар завдано балістичною ракетою.

За інформацією УЗ, залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів.

До того зранку 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині.

Було знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжувався за графіком.

Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо:

Вночі 17 березня нафтопереробний завод у місті Мерефа, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group, зазнав атаки ворожих безпілотників.