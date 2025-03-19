Угода з Uklon обійшлася "Київстару" у понад 155 мільйонів доларів

Мобільний оператор "Київстар" придбав 97% акцій українського сервісу з замовлення таксі та доставки Uklon за 155,2 млн доларів.

Про це повідомляє материнська компанія Veon.

У повідомленні йдеться, що поглинання Uklon є частиною стратегії розширення "Київстару" у сферу цифрових споживчих послуг.

Зазначається, що загально сума угоди становить 155,2 млн доларів за 97% акцій групи компаній Uklon.

"Очікується, що генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на своїй посаді та продовжить розвивати продукти і сервіси компанії в Україні та за її межами", - йдеться в релізі.

Довідка. Uklon працює у 27 містах України та об'єднує понад 100 тисяч водіїв-партнерів на платформі.

У 2024 році компанія забезпечила понад 100 мільйонів поїздок і понад 3 мільйони доставок. У 2023 році Uklon вийшов на ринок доставки та розширив свою діяльність в Узбекистані, де Veon також оперує через Beeline Uzbekistan.

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Чому "Київстар" більше не хоче бути просто оператором: що стоїть за новими поглинаннями

Нагадаємо:

6 лютого 2025 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл найбільшому мобільному оператору "Київстар" на придбання онлайн-сервісу замовлення таксі Uklon.

Раніше, президент "Київстару" в інтерв'ю ЕП розповів, що угоду з купівлі Uklon планують закрити найближчим часом.