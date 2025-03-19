ВВП України зріс на 1,1% за два місяці: основні драйвери

У лютому валовий внутрішній продукт України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року — на 1,1%.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що зростання ВВП у лютому 2025 року відбулось завдяки пожвавленню у внутрішній (роздрібній) торгівлі. У лютому продовжували покращуватись споживчі настрої — ця тенденція спостерігається четвертий місяць поспіль.

Як зазначають у відомстві, програми відновлення та підтримки бізнесу сприяють розвитку переробної промисловості, зокрема, завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Виробництво будівельних матеріалів, продукції машинобудування та харчової промисловості демонструє позитивну динаміку. У секторі ОПК збільшуються виробничі потужності на фоні розширення оборонних замовлень. Металургія також активізується – зростає виготовлення чавуну, сталі та прокату.

Проте в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва.

Також зафіксовано падіння у добувній промисловості через ракетні обстріли видобувної газової інфраструктури та падіння у транспорті через тимчасове зменшення активності експортерів.

Нагадаємо:

Зростання валового внутрішнього продукту в Україні в січні склало 1,5%.