Спільник Шила у справі Укрзалізниці пішов на угоду зі слідством: він не сяде

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок, яким затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та обвинуваченим у межах двох кримінальних проваджень.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Констянтина Мельника – спільника ексрадника Офісу президента Артема Шила.

Суд призначив йому обвинувачених 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки, а також штраф у розмірі 51 млн грн.

Водночас суд звільнив особу від відбування основного покарання, встановивши йому іспитовий строк тривалістю півтора року.

Крім того, суд стягнув з фігуранта 168,5 млн грн у дохід держави в порядку спецконфіскації.

Його визнали винуватим в організації заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у червні-грудні 2022 року Шило, Мельник та ще два їхніх спільники через підконтрольних посадвоців Укрзалізниці забезпечили обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Закупівлю провели за значно завищеними цінами, через що Укрзалізниця зазнала збитків на суму близько 95 млн грн.

Нагадаємо:

У жовтні ВАКС затвердив угоду Артемом Шилом, призначивши йому вісім років позбавлення волі, але звільнивши від відбування цього покарання з трирічним іспитовим строком.