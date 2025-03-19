Українські акції відреагували на розмову Трампа з Путіним

Котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) після суттєвого зростання у понеділок та вівторок у середу падають після повідомлень про результати другої розмови президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За загальних позитивних слів щодо прогресу у перемовинах домовленість про припинення вогню не була досягнута.

Згідно з даними WSE, акції агрохолдингу "Агротон" із землею біля фронту подешевшали на 8,01%, Milkiland – на 7,33%, Coal Energy із зупиненими через війну шахтами – на 7,30%, KSG-Agro - на 4,62%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" – на 2,29%, найбільшого у світі експортера олії "Кернел" – на 2,36%.

Лише акції агрохолдингу ІМК показали зростання на 4,17%

На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП з ранку серед знизився на 2,16%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 12,01%.

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Роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників, які є ветеранами з інвалідністю та повертаються на свої місця роботи.