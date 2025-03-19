Суд заборонив Маску подальшу ліквідацію USAID: ймовірно порушує конституцію

Ліквідація USAID Департаментом урядової ефективності (DOGE) Ілона Маска, ймовірно, порушила Конституцію США: суд заборонив здійснювати подальші скорочення в агентстві.

Про це пише Associated Press з посиланням на постанову федерального суду.

Судова ухвала зобов’язує адміністрацію Трампа відновити доступ до електронної пошти та комп’ютерних систем для всіх співробітників USAID, включаючи тих, кого відправили у адміністративну відпустку. Водночас рішення не скасовує звільнення працівників і не відновлює агентство повністю.

Федеральний суддя Теодор Чуанг у штаті Меріленд відхилив позицію адміністрації Трампа про те, що Маск є лише радником президента США.

Суддя дійшов висновку, що публічні заяви Маска та його дописи в соцмережах демонструють його "повний контроль над DOGE". Він навів приклад онлайн-повідомлення, де Маск написав, що "перемолов USAID у тріску".

За словами судді, ймовірно, USAID вже не здатне виконувати деякі зі своїх законодавчо визначених функцій. "У сукупності ці факти підтверджують висновок, що USAID фактично знищено", — написав Чуанг у своєму попередньому рішенні.

Позов подали співробітники та підрядники USAID, які стверджують, що Маск і DOGE узурпували владу, яка за Конституцією належить лише обраним посадовцям або тим, кого затвердив Сенат.

Адвокати позивачів заявили, що рішення суду "фактично зупиняє або скасовує" багато з кроків, спрямованих на демонтаж агентства.

Суддя Чуанг заявив, що швидка ліквідація USAID з боку DOGE та Маска, ймовірно, завдала шкоди суспільним інтересам, оскільки позбавила обраних законодавців їхнього "конституційного права вирішувати, чи слід закривати агентство, створене Конгресом, і яким чином це має відбуватися".

Читайте також: Які державні органи та організації не отримають кошти через призупинення фінансування USAID? Список

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила перелік "розтрат та зловживань" в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID).

Мільярдер Ілон Маск, який очолює ініціативу президента США Дональда Трампа зі зменшення федерального уряду, повідомив, що триває робота над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Сайт Агенства США з міжнародного розвитку, що займається невійськовою допомогою іншим країнам, припинив роботу 1 лютого.